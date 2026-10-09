Украина выразила протест в связи с обвинениями Минска в нападении на грузовик в России

В МИД Украины выразили протест в связи с вызовом временного поверенного в делах Украины в Беларуси в внешнеполитическое ведомство в Минске и заявлениями белорусской стороны о якобы нападении украинского дрона на белорусский грузовик в Брянской области России.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Украины, сообщает "Европейская правда".

Как он подчеркнул, возложение на Украину ответственности без обнародования убедительных доказательств причастности к инциденту с грузовиком в Брянской области является безосновательным.

"Публичные обвинения в адрес Украины со стороны Минска сопровождаются риторикой о якобы умышленном втягивании Беларуси в конфликт и угрозами "адекватных мер реагирования". Мы отвергаем такие абсурдные обвинения со стороны страны, которая является соучастницей преступления агрессии против Украины и оказывает широкое содействие России в преступной захватнической войне против нашего государства", – заявил представитель МИД Украины.

В МИД осудили попытки перекладывания ответственности за последствия российской агрессии, создание образа Украины как источника угроз для Беларуси и сознательное нагнетание напряженности в регионе. Белорусскую сторону призвали воздерживаться от безосновательных обвинений, угроз и информационных манипуляций.

В МИД Беларуси ранее заявили, что 9 октября вызвали временного поверенного по делам Украины Ивана Новицкого в связи с вчерашней якобы атакой украинского дрона на грузовой автомобиль с белорусской регистрацией в Брянской области РФ. В результате этой атаки, по словам белорусского ведомства, гражданка Беларуси получила тяжкие телесные повреждения.

Украинскому дипломату была вручена нота протеста, в которой указано, что "Киев уже ранее предупреждался о недопустимости подобных действий".

"Принадлежность автомобиля была очевидна, и белорусская сторона имеет основания рассматривать атаку как умышленную. Украинскую сторону предупредили о недопустимости повторения подобных действий. Подчеркнуто, что ответственность за их последствия полностью ложится на власти Украины. Беларусь оставляет за собой право на адекватные меры реагирования", – заявили в белорусском министерстве.

Напомним, в августе Украина напомнила Беларуси, что "различает белорусский народ и режим Лукашенко".

Президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия продолжает попытки втянуть Беларусь в войну.