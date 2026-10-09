МКС рішуче засуджує санкції США та обіцяє не піддатись тиску

Міжнародний кримінальний суд (МКС) назвав санкції США проти нього безпрецедентниим кроком, що стане спробою перешкодити здійсненню правосуддя та завадити суду виконувати покладені на нього завдання.

Про це йдеться у заяві МКС 9 жовтня, пише "Європейська правда".

За словами суду, санкції мають на меті порушити роботу суду та залякати тих, хто працює або співпрацює з ним. Зі свого боку, суд обіцяє не піддатися цьому тиску.

"Суд і надалі повною мірою виконуватиме свій мандат, незалежно й неупереджено, керуючись виключно законом і доказами, заради незліченної кількості жертв тяжких злочинів", – заявила президентка МКС Томоко Акане.

Водночас у суді наголосили, що інституція не може протистояти тиску США самотужки, і тепер його доля залежить також від держав, які його створили.

"Суд спільно з державами-учасницями доклав значних зусиль, щоб забезпечити безперервність і стійкість своєї діяльності. Суд закликає держави й надалі вдаватися до конкретних дій, зокрема забезпечувати його необхідними ресурсами для продовження роботи. Йдеться не лише про захист окремої установи, а й про збереження міжнародного порядку, заснованого на верховенстві права", – йдеться у заяві суду.

Адміністрація президента США Дональда Трампа в п’ятницю запровадила санкції проти Міжнародного кримінального суду.

У Європейській комісії заявили, що шкодують з приводу рішення США запровадити санкції проти МКС.

Україна заявила про свою підтримку Міжнародного кримінального суду після оголошеного рішення США щодо запровадження санкцій проти інституції.