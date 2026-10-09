МУС решительно осуждает санкции США и обещает не поддаваться давлению

Международный уголовный суд (МУС) назвал санкции США в его отношении беспрецедентным шагом, который станет попыткой помешать отправлению правосудия и воспрепятствовать выполнению судом возложенных на него задач.

Об этом говорится в заявлении МУС от 9 октября, пишет "Европейская правда".

По словам суда, санкции направлены на то, чтобы нарушить работу суда и запугать тех, кто в нем работает или сотрудничает с ним. Со своей стороны, суд обещает не поддаваться этому давлению.

"Суд и впредь будет в полной мере выполнять свой мандат – независимо и беспристрастно, руководствуясь исключительно законом и доказательствами, ради бесчисленного множества жертв тяжких преступлений", – заявила президент МУС Томоко Акане.

В то же время в суде подчеркнули, что эта институция не может противостоять давлению США в одиночку, и теперь его судьба зависит также от государств, которые его создали.

"Суд совместно с государствами-участниками приложил значительные усилия, чтобы обеспечить непрерывность и устойчивость своей деятельности. Суд призывает государства и в дальнейшем предпринимать конкретные действия, в частности обеспечивать его необходимыми ресурсами для продолжения работы. Речь идет не только о защите отдельного учреждения, но и о сохранении международного порядка, основанного на верховенстве права", – говорится в заявлении суда.

Администрация президента США Дональда Трампа в пятницу ввела санкции против Международного уголовного суда.

В Европейской комиссии заявили, что сожалеют по поводу решения США ввести санкции против МУС.

Украина заявила о своей поддержке Международного уголовного суда после объявленного решения США о введении санкций против этого учреждения.