Во Франции сотни тысяч человек вышли на протесты: полиция задержала более 500 человек

В субботу, 31 октября, в Париже, Марселе и других городах Франции прошли массовые протесты против роста стоимости жизни, социального неравенства и ухудшения качества государственных услуг.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные властей, передает "Европейская правда".

Министр внутренних дел Лоран Нуньес заявил, что около 150 запланированных демонстраций по всей стране прошли мирно, но полиция столкнулась с "чрезвычайным" уровнем насилия со стороны некоторых участников беспорядков после завершения митингов.

Фото: The Guardian

По его словам, в Париже один сотрудник спецподразделения полиции получил ранение от коктейля Молотова, и он назвал этот инцидент "покушением на убийство".

По данным Министерства внутренних дел, в митингах по всей стране приняли участие около 320 тысяч человек. Отмечается, что вечером 31 октября правоохранители задержали 565 человек по всей стране.

Студенты-протестующие пообещали устроить новые блокады школ и университетов во вторник и четверг, 3 и 5 ноября соответственно.

Фото: The Guardian

Протесты также прошли в других частях Европы. В частности, поздно вечером 31 октября в немецком Франкфурте неизвестные в масках разграбили как минимум два магазина после того, как десятки тысяч демонстрантов вышли на улицы крупнейших городов Германии, требуя лучшего образования и снижения стоимости жизни.

Также сообщалось, что в столице Португалии Лиссабоне полиция разогнала палаточный городок на площади Россио, который разбили участники массового протеста против законопроекта об аренде жилья.