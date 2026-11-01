Сербський "Студентський список" закликав банки стежити за виведенням грошей із країни

Сербський "Студентський список", який виграв дострокові парламентські вибори минулого місяця, закликав банки посилити контроль за потоками капіталу з країни під час перехідного періоду до формування нового уряду.

Про це йдеться у заяві "Студентського списку", передає Bloomberg, пише "Європейська правда".

"Студентський список" зазначив, що перехідний період вимагає "посиленого нагляду та контролю за транскордонними фінансовими операціями та потенційним відтоком капіталу з країни".

Переможці парламентських виборів наголосили, що цей заклик не має на меті обмежити "законну господарську діяльність", а спрямований на збереження "фінансової цілісності, відповідальності та прозорості під час перехідного періоду".

Як зазначається, цей заклик пролунав незабаром після того, як Центральний банк Сербії анулював ліцензію Alta Bank AD у зв’язку з підозрілими відтоками коштів з цього банку в дні після виборів 25 жовтня.

Нагадаємо, на дострокових парламентських виборах у Сербії перемогу здобув "Студентський список", який отримав майже 53% голосів виборців.

Ввечері 25 жовтня колишній президент Сербії та лідер виборчого списку "Єдиної Сербії" Александар Вучич визнав поразку.

Більше про це читайте у статті: Хто прийшов до влади у Сербії. Розповідаємо про політику "студентів", які скинули Вучича