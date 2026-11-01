Сербский "Студенческий список" призвал банки следить за выводом денег из страны

Сербский "Студенческий список", победивший на досрочных парламентских выборах в прошлом месяце, призвал банки усилить контроль за оттоком капитала из страны в переходный период до формирования нового правительства.

Об этом говорится в заявлении "Студенческого списка", передает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

"Студенческий список" отметил, что переходный период требует "усиленного надзора и контроля за трансграничными финансовыми операциями и потенциальным оттоком капитала из страны".

Победители парламентских выборов подчеркнули, что этот призыв не направлен на ограничение "законной хозяйственной деятельности", а призван обеспечить "финансовую целостность, ответственность и прозрачность в переходный период".

Как отмечается, этот призыв прозвучал вскоре после того, как Центральный банк Сербии аннулировал лицензию Alta Bank AD в связи с подозрительным оттоком средств из этого банка в дни после выборов 25 октября.

Напомним, на досрочных парламентских выборах в Сербии победу одержал "Студенческий список", набравший почти 53% голосов избирателей.

Вечером 25 октября бывший президент Сербии и лидер избирательного списка "Единая Сербия" Александар Вучич признал поражение.

Подробнее об этом читайте в статье: Кто пришел к власти в Сербии. Рассказываем о политике "студентов", свергших Вучича