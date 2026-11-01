В Финляндии заявляют, что не будут допускать российских спортсменов из-за возвращения РФ на ЧМ-2027

Если Россия не прекратит войну против Украины, российским спортсменам могут запретить посещать Финляндию в 2027 году, заявила глава финского МИД Элина Валтонен.

Об этом Валтонен заявила в своём аккаунте в X, пишет "Европейская правда".

В настоящее время Еврокомиссия работает над предложением ограничить доступ российских спортсменов в шенгенскую зону, заявила министр иностранных дел Финляндии.

"Если Россия продолжит свою наступательную войну, то российские спортсмены не будут иметь ничего общего с Финляндией в следующем году. Я намерена продвигать необходимые меры в ближайшие дни", – написала Валтонен.

Заявление главы финского МИД прозвучало на фоне информации о возвращении России на чемпионат мира по хоккею. В частности, в Международной федерации хоккея подтвердили, что сборная России может занять место Украины на чемпионате мира 2027 года.

Ранее Валтонен призвала Европейскую комиссию принять более строгие правила рассмотрения заявлений на получение виз от граждан России и внести необходимые изменения в законодательство ЕС для введения запрета на выдачу туристических виз.

Также Швеция изучает возможность отказа в выдаче виз российским и белорусским спортсменам, желающим участвовать в международных спортивных соревнованиях на её территории.