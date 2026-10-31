Рубіо захистив запрошення Росії на зустрічі G20

Державний секретар США Марко Рубіо виступив на захист того, що Вашингтон запрошує Росію долучатися до зустрічей "Групи двадцяти", наголосивши на необхідності продовжувати взаємодію з російською стороною.

Про це Рубіо сказав на пресконференції в Атланті після завершення міністерської зустрічі G20, повідомляє "Європейська правда".

Журналісти попросили держсекретаря прокоментувати критику з боку його європейських колег щодо участі глави МЗС РФ Сергєя Лаврова у міністерській зустрічі G20 цього тижня, а також запрошення на саміт у Маямі російського правителя Владіміра Путіна.

На це Рубіо відповів, що вважає важливою участь Росії у дискусіях "Групи двадцяти", зокрема через дипломатичні зусилля США з припинення російсько-української війни.

"Щоб мирно припинити війну в Україні, потрібно досягти домовленості шляхом переговорів…Як можна досягти домовленості між Росією та Україною, якщо немає можливості спілкуватися і з Росією, і з Україною? Як можна спілкуватися і з Росією, і з Україною, якщо не взаємодіяти з ними?", – сказав дипломат.

Держсекретар заявив, що участь Лаврова у міністерському засіданні G20 – це ще одна "нагода продовжити взаємодію з російською системою".

"Як я вже казав вам раніше під час наших розмов, президент не вважає, що зустріч із кимось або розмова з кимось означає легітимізацію всього, що ця людина робить або чого вона дотримується", – зазначив Рубіо.

За його словами, всі хочуть бачити мирну угоду між Росією та Україною, але її неможливо укласти без діалогу з РФ.

"Якщо ми можемо відіграти роль посередника у припиненні цього конфлікту, Сполучені Штати готові цю роль виконати. А щоб виконувати цю роль, ми маємо мати можливість спілкуватися з обома сторонами. Ми багато спілкуємося з українцями. Ми спілкуємося з ними стільки ж, скільки й з російською стороною, якщо не більше", – уточнив Рубіо.

Окремо він наголосив на тому, що Росія, як і США, є ядерною державою, а отже Вашингтон та Москва мають зберігати діалог, щоб уникнути небезпечної ескалації.

Нагадаємо, Сполучені Штати запросили правителя Росії Владіміра Путіна на грудневий саміт G20 у Маямі, де він міг би провести зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

А напередодні міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров прибув до США для участі у міністерському засіданні "Групи двадцяти".

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас, коментуючи засідання міністрів закордонних справ G20 у США, в якому брав участь глава МЗС РФ, заявила, що Сергєй Лавров не продемонстрував жодної готовності до мирних переговорів.

Міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд виступив зі звинуваченнями на адресу свого російського колеги Сергєя Лаврова під час зустрічі глав дипломатичних відомств країн G20 у США.