Петер Мадяр розповів, що його прапрадід походить з Мукачева

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр розповів, що його прадід походить з українського Мукачева.

Про це Мадяр написав на своїй офіційній сторінці у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Петер Мадяр повідомив, що його прадід Лайош Еросс був окружним писарем у Мукачево. Зараз його могила розташована у селі Добош у повіті Бекеш.

"У дні кожна угорська родина згадує своїх предків. Я також. Завдяки їм я сьогодні можу бути тут і бути тим, ким є. І завдяки яким сьогодні тут із нами можуть бути й мої діти. А тим, хто нещодавно розгромив могилу мого прадіда в Добоші, хочу сказати, що я не серджуся, а квіти ми вже пересадили", – написав прем’єр-міністр Угорщини.

Нагадаємо, 16 жовтня на полях саміту ЄС в Брюсселі Володимир Зеленський провів першу офіційну зустріч з прем’єром Угорщини. Вона пройшла без присутності помічників та членів делегацій.

Мадяр після зустрічі з Зеленським заявив, що в інтересах обох країн поставити політичні і економічні відносини на нову основу.