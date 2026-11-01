Петер Мадьяр рассказал, что его прапрадед родом из Мукачево

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр рассказал, что его прадед родом из украинского Мукачево.

Об этом Мадьяр написал на своей официальной странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Петер Мадьяр сообщил, что его прадед Лайош Эросс был окружным писарем в Мукачево. Сейчас его могила находится в селе Добош в уезде Бекеш.

"В эти дни каждая венгерская семья вспоминает своих предков. Я тоже. Благодаря им я сегодня могу быть здесь и быть тем, кем я являюсь. И благодаря им сегодня здесь с нами могут быть и мои дети. А тем, кто недавно разгромил могилу моего прадеда в Добоше, хочу сказать, что я не сержусь, а цветы мы уже пересадили", – написал премьер-министр Венгрии.

Напомним, 16 октября в кулуарах саммита ЕС в Брюсселе Владимир Зеленский провёл первую официальную встречу с премьером Венгрии. Она прошла без присутствия помощников и членов делегаций.

Мадьяр после встречи с Зеленским заявил, что в интересах обеих стран поставить политические и экономические отношения на новую основу.