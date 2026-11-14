"Впечатлён твоей креативностью": Туск высмеял Орбана на фоне скандалов с его окружением

Премьер-министр Польши Дональд Туск иронично обратился к бывшему венгерскому премьеру Виктору Орбану на фоне сообщений о задержании его брата по делу о контрабанде людей и обнаружении миллионов наличных, в том числе закопанных в лесу одним из экс-министров Орбана.

Об этом Туск написал в субботу в соцсети X, сообщает "Европейская правда".

По словам Туска, "несколько дней назад брат Орбана был задержан по делу о незаконной перевозке людей, а вчера 20 миллионов долларов были найдены закопанными в лесу одним из министров Орбана".

"Дорогой Виктор, я всегда восхищался твоей креативностью, но теперь должен сказать, что поражён как никогда раньше", – написал Туск.

Напомним, 13 ноября венгерское Национальное управление по возврату и защите государственного имущества сообщило о проведенных скоординированных следственных действиях в нескольких местах страны в рамках уголовного производства в отношении Миклоша Шестака, бывшего министра национального развития в правительстве Виктора Орбана.

В ходе обысков следователи обнаружили значительное количество наличных: их закопали в лесу, спрятали в сельскохозяйственных и складских зданиях и жилом доме, а также хранили в большом сейфе, расположенном в потайном месте.

Общая сумма наличных, найденных за два дня обысков, составляет 5 071 632 000 форинтов (более 13,5 млн евро), 2 658 350 евро и 1 257 100 долларов США.

11 ноября суд в Будапеште постановил заключить под стражу на один месяц Арона Орбана, младшего брата бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а также его сожительницу по делу о предполагаемой помощи гражданам Вьетнама в незаконной переправке в Западную Европу.

Подробности читайте в статье "Европейской правды": 100 вьетнамцев против Орбана. Как в Венгрии расследуют коррупцию прежней власти и что идет не так