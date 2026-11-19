В Администрации президента Польши заявили, что снятие иммунитета с председателя Конституционного трибунала Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоломея Соханского противоречит закону.

Об этом заявил глава Администрации Збигнев Богуцкий, которого цитирует Onet, пишет "Европейская правда".

Богуцкий оценил решение общего собрания судей Конституционного трибунала Польши как "катастрофическое"

"Во-первых, оно не имеет никаких правовых оснований. Оно противоречит закону, Конституции, правовой логике, а также элементарной этике, морали и представлениям о государстве", – сказал глава Администрации Кароля Навроцкого.

Он добавил, что это решение способствует эскалации конфликта вокруг Конституционного трибунала.

"Если кто-то хочет и дальше разжигать страсти в Польше, разжигать эти эмоции вокруг Конституционного трибунала, которые после инициирования этих переговоров президентом мы хотим в духе ответственности успокоить. Как видим, есть круги, которые предпочитают разжигать. Думаю, это должны оценить сами поляки", – заявил Богуцкий.

По его мнению, министр юстиции и генеральный прокурор Вальдемар Журек решил и в дальнейшем идти "по этому пути грубого беззакония". Однако команда президента Польши настроена продолжать переговоры для урегулирования ситуации, добавил чиновник.

"Для всех тех, кто считает, что эти переговоры ни к чему не приведут, у меня есть плохие новости, но хорошие для поляков. Они будут продолжаться, и воля господина президента заключается в том, чтобы сделать все возможное – и такую волю я также вижу в политических группировках – чтобы фактически использовать каждый миллиметр для достижения этого согласия и поиска решений, которые положат конец всему происходящему", – заявил Богуцкий.

Накануне общее собрание судей Конституционного трибунала Польши одобрило снятие иммунитета с председателя учреждения Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоломея Соханского.

Собрание не дало согласия на задержание или предварительное заключение Свенчковского. В то же время судьи приняли четыре постановления, позволяющие привлечь его к уголовной ответственности.

Напомним, 30 октября 2026 года одна из судей Конституционного трибунала Анна Корвин-Пётровская объявила об отстранении председателя и его заместителя, что вызвало открытое противостояние и столкновения у здания суда.

Глава правительства Дональд Туск настаивает на легитимности избранных парламентом судей, тогда как президент Кароль Навроцкий обвиняет правительство в незаконном захвате контроля над учреждением.

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