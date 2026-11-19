В четверг Народное собрание Болгарии одобрило закупку систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM на сумму свыше 1,1 млрд евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БНР.

179 голосами "за" и 10 "против" болгарские депутаты одобрили закупку наземных систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Речь идет о пяти дополнительных зенитно-ракетных системах, которые являются частью реализации второго этапа программного соглашения между министерствами обороны Германии и Болгарии в рамках европейской инициативы "Небесный щит".

Закупка систем будет осуществляться за счет кредитного механизма Европейского Союза SAFE.

Против закупки проголосовали лишь депутаты от пророссийской партии "Возрождение". Лидер партии Костадин Костадинов заявил, что это решение лишает Болгарию возможности приобрести более мощные комплексы, такие как российские С-300.

"Мы категорически поддерживаем укрепление оборонного потенциала республики и, в частности, закупку зенитно-ракетных комплексов, но считаем, что эти зенитно-ракетные комплексы являются компромиссным решением. Компромиссное решение, которое не гарантирует нам достаточно надёжной защиты болгарского неба, поскольку мы настаиваем на комплексах со значительно большей дальностью действия. Приобретение одного такого компромиссного на данный момент комплекса, по сути, лишит нас возможности в дальнейшем, в последующие годы, приобрести более серьезные комплексы типа С-300", – отметил Костадинов.

На заседании в четверг парламент также одобрил проект по закупке 57 новых 155-мм самоходных гаубиц и дополнительных компонентов к ним. Стоимость сделки с Францией составляет чуть более 686 миллионов евро. Проект также реализуется за счет кредита SAFE. Планируется, что поставка техники и вооружения состоится до конца 2030 года.

В конце октября министр обороны Болгарии Димитар Стоянов подписал документ о присоединении Болгарии к инициативе НАТО по развитию потенциала противодействия низколетящим воздушным угрозам.

Ранее Болгария обратилась к НАТО с просьбой предоставить боевую авиацию, ракетные комплексы и системы противодействия дронам на фоне все более частых атак на суда в Чёрном море.

В НАТО заявили, что Альянс усилит наблюдение в Чёрном море на фоне недавних инцидентов.