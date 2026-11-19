В Германии 18-летний студент, подозреваемый в приверженности ультраправым экстремистским взглядам, находится под стражей в связи с предполагаемым сговором с целью совершения террористического нападения на мусульман в мечети.

Об этом рассказала старшая прокурор Александра Визе, с которой пообщалось агентство dpa, пишет "Европейская правда".

Прокурор отметила, что подросток из города Эслохе на западе Германии подозревается в планировании нападения на конец 2026 или начало 2027 года. Подозреваемого арестовали в Эслохе.

Во время обыска в доме подозреваемого следователи обнаружили большое количество оружия, деталей оружия и боеприпасов, в частности предметы, изготовленные с помощью 3D-принтера.

По словам Визе, существовали серьезные подозрения, что подросток намеревался использовать самодельное оружие для нападения на мечеть в Германии.

Она отказалась раскрывать подробности о потенциальных целях, чтобы защитить возможных жертв.

По данным прокуратуры, это дело стало первым случаем, когда их ведомство расследует конкретные планы нападения с использованием оружия, изготовленного с помощью 3D-принтера.

Следователи обнаружили признаки того, что подросток придерживается ультраправых экстремистских взглядов.

"Он также направлял свою расистскую идеологию против людей мусульманского вероисповедания", – отдельно заявила Визе общественному вещателю WDR.

В настоящее время следователи изучают электронные данные и ожидают выводов экспертизы от государственного управления уголовной полиции о том, было ли оружие работоспособным. Также запланированы дополнительные допросы свидетелей.

Пока никаких обвинений выдвинуто не было. Визе подчеркнула, что пока продолжается расследование, действует презумпция невиновности.

Недавно в Великобритании обвинили 14-летнего подростка в террористическом преступлении, связанном с предполагаемым планом нападения на две мечети на юге Лондона.

А в Северной Ирландии в городке недалеко от Белфаста сожгли макет мечети, который разместили на традиционном праздничном костре.

Также сообщалось, что гражданин Литвы признал себя виновным в участии в террористическом заговоре с целью нападения на мечеть в Голуэе в Ирландии.