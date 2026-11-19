Великобритания и Норвегия профинансируют строительство двух современных боевых катеров для Украины.

Об этом говорится в заявлении правительства Великобритании от 19 ноября, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, эти катера будут оснащены современными системами противовоздушной обороны, ракетными комплексами и средствами самообороны.

Обе страны планируют выделить более 100 млн фунтов стерлингов в рамках совместных инвестиций в этот проект.

"Они также помогут защитить Черноморский зерновой коридор, поддерживая экспорт, который имеет решающее значение для экономики Украины и глобальной продовольственной безопасности", – говорится в заявлении.

Премьер-министр Великобритании Эди Бернем заявил, что эти катера "не только укрепят оборону Черного моря, но и поддержат европейскую безопасность".

Также сообщалось, что Великобритания предоставит новый пакет помощи Украине на сумму 260 миллионов фунтов стерлингов, включающий дальнобойные дроны, способные преодолевать расстояние более 1000 километров.

17 ноября Великобритания объявила о масштабном пакете мер по поддержке противовоздушной обороны, а ещё раньше – о широком комплексе санкций, благодаря чему Великобритания стала первой страной, введшей санкции против всех десяти крупнейших российских нефтедобывающих компаний.