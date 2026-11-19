Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова рассказала, как 19 ноября, во время российской атаки на Киев, дрон взорвался прямо над её головой.

Об этом Матернова написала в своём аккаунте в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Катарина Матернова как раз выходила из автомобиля, когда российский дрон взорвался над ней и её коллегой.

"Несколько минут назад российский дрон взорвался прямо над моей головой. Я как раз выходила из своего бронированного автомобиля, чтобы зайти в отель вместе с Майей, моей подругой и коллегой. Мой охранник Миша быстро провел меня через входную дверь. Мы с Майей упали на диван в атриуме отеля, буквально дрожа. Мы сидели. Долго", – написала посол ЕС.

Дрон был сбит в самом центре Киева, недалеко от отеля, где живет Катарина Матернова. По словам посола, она до сих пор приходит в себя после того, как едва избежала опасности.

Напомним, 19 ноября один из дронов попал в здание, расположенное позади посольства Нидерландов. Также от российского обстрела пострадало посольство Австрии.

Ранее Катарина Матернова рассказала, как сотрудники Делегации ЕС работают в условиях усиления российских атак на украинскую столицу.

Также Матернова заявила, что дипмиссия Евросоюза планирует продолжить работу этой зимой в столице, однако будет учитывать "реалии", если наступит "коммунальный Армагеддон".