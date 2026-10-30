ЗМІ: у Конгресі готуються ініціювати імпічмент міністру оборони після проміжних виборів

Після проміжних виборів члени Конгресу США від обох партій готуються зосередити свою увагу на діяльності міністра оборони Піта Гегсета, зокрема на війні з Іраном, не виключаючи можливості усунути його з посади шляхом імпічменту.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Республіканці та демократи в обох палатах Конгресу чітко дали зрозуміти, що планують зосередити увагу саме на Гегсеті, вимагаючи від міністра відповідальності за війну в Ірані.

Серед цих погроз – спроба імпічменту міністра оборони, яку очолює член Палати представників від Кентуккі Томас Массі. У середині вересня Массі вніс пропозицію про імпічмент Гегсета. Конгресмен заявив, що повторно подасть цю пропозицію, коли Палата представників відновить роботу після проміжних виборів. Він розраховує на те, що більше республіканців у разі поразки своєї партії стануть "кульгавими качками" і менше турбуватимуться про опір з боку Білого дому.

Гегсет став мішенню для членів обох партій з того дня, як президент США Дональд Трамп висунув його кандидатуру на посаду глави Пентагону. Його стосунки із законодавцями лише погіршилися після гострих слухань у Конгресі та звинувачень у тому, що він відмовився надати інформацію про витрати на війну з Іраном. Він також звільнив десятки генералів та адміралів, майже не надавши пояснень.

"Через цю війну загинули 21 американський військовослужбовець, а понад 850 отримали поранення. Трамп і Гегсет обійшлися американському народу майже в 50 млрд доларів військових витрат і завдали незліченних мільярдів збитків фінансовому добробуту американців", – заявив сенатор-демократ Джек Рід, який очолить комітет Сенату з питань збройних сил, якщо демократи отримають контроль над палатою.

Навіть республіканці розчаровані тим, що Пентагон відмовляється надавати їм відповіді щодо непопулярної війни з Іраном, яка спричинила зростання цін на паливо та сприяла посиленню позицій демократів.

Після формування нового складу Конгресу Палата представників, яку, за прогнозами, контролюватимуть демократи, ймовірно, ухвалить пропозицію про імпічмент Гегсета – юридичний еквівалент обвинувального висновку. Втім, судовий процес потенційно зайде у глухий кут у Сенаті, оскільки для визнання винним та усунення з посади потрібна більшість у дві третини сенаторів.

Нагадаємо, проміжні вибори до Конгресу США відбудуться 3 листопада. На них переоберуть третину Сенату та весь склад Палати представників.

Раніше американський президент Дональд Трамп заявив, що виплатить кожному дорослому американцю "дивіденди Трампа" у розмірі $5 тисяч, якщо республіканці збережуть контроль над Конгресом на проміжних виборах у листопаді.

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