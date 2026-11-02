СМИ: в НАТО ожидают усиления нападок Трампа после промежуточных выборов

Европейские страны-члены НАТО готовятся к тому, что потенциальное поражение республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США может побудить американского президента Дональда Трампа резко усилить свои нападки на Альянс.

Об этом Politico сообщили пять дипломатов НАТО, передает "Европейская правда".

В НАТО обеспокоены тем, что если Конгресс с демократическим большинством ограничит полномочия Трампа во внутренней политике, американский президент может попытаться закрепить своё наследие в сфере внешней политики, где у него больше свободы действий. По словам трёх дипломатов, это может означать вывод из Европы ещё тысяч американских военных.

"Обычно президенты, утратившие политическое влияние, ведут себя во внешней политике с сочетанием разочарования и авантюризма", – отметил один из европейских чиновников в сфере обороны, добавив, что нападки на НАТО "кажутся неотъемлемой частью мировоззрения Трампа".

"Он может быть очень разгневан. Если так, он будет очень жестким", – отметил один из дипломатов НАТО.

Помощница пресс-секретаря Белого дома Оливия Уэлс заявила изданию Politico, что "президент Трамп сделал для НАТО больше, чем кто-либо другой". Однако, по её словам, он "остаётся твёрдо убеждённым, что наши союзники по НАТО должны были бы поддержать Соединённые Штаты" в войне с Ираном.

В основе беспокойства союзников лежит предстоящий пересмотр численности американских войск в Европе, который должен быть завершён к декабрю. Если избранный Конгресс помешает Трампу принимать законы по вопросам внутренней политики, он может попытаться значительно расширить масштабы вывода войск, чтобы мобилизовать свою базу сторонников движения MAGA, отметили трое дипломатов.

Трамп также может прибегнуть к сокращению взносов США в фонды Альянса, ограничить поддерживаемую НАТО программу закупок вооружения PURL для Украины, а также еще больше углубить связи с Россией, добавили источники.

Другие союзники более скептически относятся к тому, что Трамп нанесет удар по НАТО.

"Мы постоянно слышим спекуляции о том, что Трамп выйдет из НАТО; пока этого не произошло", – заявил министр обороны Черногории Драган Крапович.

"Но чтобы делать предположения с высокой вероятностью успеха, нужен объект исследования, который принимает рациональные решения. Не думаю, что у нас есть такой в лице нынешнего президента США", – отметил шестой дипломат НАТО.

Существенное поражение республиканцев на выборах в Конгресс также может повлечь за собой серьезные изменения в Пентагоне, что окажет цепной эффект на любые планы, которые сейчас разрабатываются в этом ведомстве.

Министр обороны Пит Хегсет стал крайне непопулярной фигурой в Конгрессе из-за своего отказа регулярно информировать законодателей о бюджетах и операциях.

Эта непопулярность породила предположения, что Хегсет может уйти в отставку после сокрушительного поражения республиканцев на выборах, отчасти потому, что Конгресс под руководством демократов начнет расследование против него. Этот процесс может парализовать деятельность главы Пентагона и его команды и поставить администрацию в неловкое положение.

Если Хегсет действительно уйдет в отставку, в Минобороны США наступит переходный период, что может отложить любые решения о выводе американских войск из Европы на несколько недель или месяцев.

Напомним, промежуточные выборы в Конгресс США состоятся 3 ноября. На них будут переизбраны треть Сената и весь состав Палаты представителей.

Подробнее об этом читайте в статье: США готовят приговор Трампу? Все о шансах демократов завоевать Конгресс и последствиях для Украины.