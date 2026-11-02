Шведська поліція провела операцію на судні, пов'язаному з Росією та її гібридними атаками

У ніч на суботу, 31 жовтня, поліція Швеції провела рейд на судні біля північно-західного узбережжя Готланду, яке пов’язують з російськими гібридними атаками проти європейських країн.

Про це стало відомо телеканалу TV4, передає "Європейська правда".

Суховантаж, на який висадилися шведські правоохоронці, належить судноплавній компанії, що раніше вже була об’єктом розслідувань щодо російських гібридних атак.

У рейді також брала участь національна оперативна група.

"Ми перебуваємо на борту протягом ночі та перевіряємо екіпаж і їхні проїзні документи", – заявила речниця Стокгольмського регіонального управління поліції Каріна Скагерлінд.

Деталей операції у поліції не розкрили.

За даними ЗМІ, судноплавна компанія, яка володіє цим судном, має представництво в російському Калінінграді, звідки вона набирає екіпаж.

За інформацією телеканалу TV4, на борту цього суховантажу перебували громадяни Росії.

Судна цієї компанії раніше вже були предметом розслідування у зв’язку з тривогами щодо дронів у європейських країнах. Ці кораблі перебували у безпосередній близькості біля місць, де фіксували польоти дронів.

Підозра полягає в тому, що судна нібито слугували складом для безпілотників російської розвідки.

Судна цієї компанії неодноразово за останній час піддавалися огляду та обшуку з боку органів влади інших країн. Європейські розвідувальні джерела вважають, що кораблі "найімовірніше діють в інтересах російської держави".

Нагадаємо, у жовтні Шведське агентство з питань транспорту скасувало заборону на експлуатацію танкера Sea Owl 1, якого підозрюють у приналежності до "тіньового флоту" РФ.

13 березня прокуратура Швеції оголосила про попереднє розслідування проти російського капітана судна Sea Owl 1.

Перед цим Швеція зупинила і затримала у водах Балтійського моря судно Caffa за підозрами у використанні фальшивого прапора та порушенні морського права й безпекових вимог. Російського капітана судна у підсумку взяли під арешт.