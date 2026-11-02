Шведская полиция провела операцию на судне, связанном с Россией и её гибридными атаками

В ночь на субботу, 31 октября, полиция Швеции провела рейд на судне у северо-западного побережья Готланда, которое связывают с российскими гибридными атаками против европейских стран.

Об этом стало известно телеканалу TV4, передает "Европейская правда".

Сухогруз, на который высадились шведские правоохранители, принадлежит судоходной компании, которая ранее уже была объектом расследований в связи с российскими гибридными атаками.

В рейде также принимала участие национальная оперативная группа.

"Мы находимся на борту в течение ночи и проверяем экипаж и их проездные документы", – заявила пресс-секретарь Стокгольмского регионального управления полиции Карина Скагерлинд.

Подробности операции в полиции не раскрыли.

По данным СМИ, судоходная компания, владеющая этим судном, имеет представительство в российском Калининграде, откуда она набирает экипаж.

По информации телеканала TV4, на борту этого сухогруза находились граждане России.

Суда этой компании ранее уже были предметом расследования в связи с тревогами по поводу дронов в европейских странах. Эти корабли находились в непосредственной близости от мест, где фиксировались полёты дронов.

Подозрение заключается в том, что суда якобы служили складом для беспилотников российской разведки.

Суда этой компании в последнее время неоднократно подвергались досмотру и обыску со стороны властей других стран. Европейские разведывательные источники считают, что корабли "скорее всего действуют в интересах российского государства".

Напомним, в октябре Шведское агентство по вопросам транспорта отменило запрет на эксплуатацию танкера Sea Owl 1, который подозревается в принадлежности к "теневому флоту" РФ.

13 марта прокуратура Швеции объявила о предварительном расследовании в отношении российского капитана судна Sea Owl 1.

До этого Швеция остановила и задержала в водах Балтийского моря судно Caffa по подозрению в использовании фальшивого флага и нарушении морского права и требований безопасности. Российского капитана судна в итоге взяли под арест.