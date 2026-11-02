ЗМІ: прем’єр Бельгії подасть у відставку через провал із прийняттям бюджету

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер подасть королю Філіпу заяву про відставку свого уряду у понеділок, 2 листопада, після того як нічні переговори щодо бюджету завершилися безрезультатно.

Про це пише Euronews з посиланням на заяви місцевих медіа, повідомляє "Європейська правда".

О 9:30 за центральноєвропейським часом де Вевер матиме аудієнцію у короля. Це відбудеться після того, як нічні переговори з його кабінетом щодо бюджету не привели до укладення угоди.

Уряд повинен заощадити 10 млрд євро, щоб не перевищити встановлені ЄС ліміти витрат. Минулого року дефіцит бюджету становив 5%, тоді як за європейськими правилами дозволений дефіцит не більше 3%.

Державний борг Бельгії становить понад 735 млрд євро, що перевищує 110% ВВП країни, тоді як дозволений рівень – 60%.

Через неможливість досягти згоди процентні ставки за державними облігаціями зросли, і Бельгії доводиться платити більше, щоб виконувати свої боргові зобов’язання.

Якщо король прийме відставку прем’єр-міністра, будуть призначені нові вибори. Король також може відмовити у прийнятті відставки або залишити її на розгляді.

Нагадаємо, під час саміту лідерів ЄС 16 жовтня очільник уряду Бельгії Барт де Вевер категорично виступив проти обговорення ідеї про використання заморожених активів Центробанку РФ.

Згодом де Вевер заявив, що він переконаний: Єврокомісія не пропонуватиме жодних нових операцій, пов’язаних із російськими активами, для покриття фінансових потреб України.