СМИ: премьер Бельгии подаст в отставку из-за провала с принятием бюджета

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер подаст королю Филиппу заявление об отставке своего правительства в понедельник, 2 ноября, после того как ночные переговоры по бюджету завершились безрезультатно.

Об этом пишет Euronews со ссылкой на заявления местных СМИ, сообщает "Европейская правда".

В 9:30 по центральноевропейскому времени де Вевер будет принят на аудиенции у короля. Это произойдет после того, как ночные переговоры с его кабинетом по бюджету не привели к заключению соглашения.

Правительство должно сэкономить 10 млрд евро, чтобы не превысить установленные ЕС лимиты расходов. В прошлом году дефицит бюджета составил 5%, тогда как по европейским правилам допустимый дефицит не превышает 3%.

Государственный долг Бельгии составляет более 735 млрд евро, что превышает 110% ВВП страны, тогда как допустимый уровень – 60%.

Из-за невозможности достичь согласия процентные ставки по государственным облигациям выросли, и Бельгии приходится платить больше, чтобы выполнять свои долговые обязательства.

Если король примет отставку премьер-министра, будут назначены новые выборы. Король также может отказать в принятии отставки или оставить её на рассмотрении.

Напомним, во время саммита лидеров ЕС 16 октября глава правительства Бельгии Барт де Вевер категорически выступил против обсуждения идеи об использовании замороженных активов Центробанка РФ.

Впоследствии де Вевер заявил, что он убежден: Еврокомиссия не будет предлагать никаких новых операций, связанных с российскими активами, для покрытия финансовых потребностей Украины.