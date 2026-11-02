Туск про ситуацію з Конституційним трибуналом: держава не може поступитися перед насильством

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що президент Кароль Навроцький обирає силову конфронтацію, яка може дорого коштувати Польщі.

Про це він написав на своєму акаунті в Х, повідомляє "Європейська правда".

Розв’язання конфлікту є простим і можливим без змін у конституції, вважає Туск. Для цього, за його словами, потрібно, щоб президент визнав законно обраних Сеймом суддів, бо так передбачає Конституція. А вони приступили до виконання своїх обов’язків у Трибуналі.

"Поки що Кароль Навроцький обирає силову конфронтацію, яка може дуже дорого коштувати Польщі. Демократична правова держава не може поступитися перед насильством, незалежно від того, наскільки потужні зовнішні сили підтримуватимуть атаку PiS, Конфедерації, Брауна та Навроцького. І не поступиться перед ним", – написав Туск.

Нагадаємо, у п’ятницю на сайті Конституційного трибуналу з'явилося повідомлення про відсторонення від посад голови суду Богдана Свенчковського та його заступника Бартоломея Соханського.

У ніч на суботу під Конституційного трибуналу зібрався мітинг опозиції. Протестувальники, серед яких президент партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський, виламали ворота і намагалися потрапити до будинку суду.

Згодом експрем’єр Польщі та лідер нового політичного об’єднання "Розвиток плюс" Матеуш Моравецький оголосив, що подає пропозицію про вотум недовіри уряду Дональда Туска на тлі конфлікту довкола Конституційного трибуналу.

Деталі читайте у статті: Польща йде під трибунал. Як конфлікт Туска і Навроцького переріс у конституційну кризу.