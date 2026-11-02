Туск о ситуации с Конституционным трибуналом: государство не может уступить перед насилием

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что президент Кароль Навроцкий выбирает силовую конфронтацию, которая может дорого обойтись Польше.

Об этом он написал в своём аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Решение конфликта простое и возможно без изменений в конституции, считает Туск. Для этого, по его словам, необходимо, чтобы президент признал законно избранных Сеймом судей, поскольку это предусмотрено Конституцией. А они приступили к исполнению своих обязанностей в Трибунале.

"Пока что Кароль Навроцкий выбирает силовую конфронтацию, которая может очень дорого обойтись Польше. Демократическое правовое государство не может уступить перед насилием, независимо от того, насколько мощные внешние силы будут поддерживать атаку PiS, Конфедерации, Брауна и Навроцкого. И не уступит перед ним", – написал Туск.

Напомним, в пятницу на сайте Конституционного трибунала появилось сообщение об отстранении от должностей председателя суда Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоломея Соханьского.

В ночь на субботу у здания Конституционного трибунала собрался митинг оппозиции. Протестующие, среди которых был президент партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, выломали ворота и пытались проникнуть в здание суда.

Впоследствии экс-премьер Польши и лидер нового политического объединения "Развитие плюс" Матеуш Моравецкий объявил, что вносит предложение о вотуме недоверия правительству Дональда Туска на фоне конфликта вокруг Конституционного трибунала.

Подробности читайте в статье: Польша идёт под трибунал. Как конфликт Туска и Навроцкого перерос в конституционный кризис.