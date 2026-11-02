Премьер-министр Бельгии подал в отставку, король инициирует консультации с партиями

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в понедельник, 2 ноября, сообщил королю Филиппу о своем решении уйти в отставку из-за невозможности достичь соглашения по бюджету.

Об этом сообщает пресс-служба Королевского дворца Бельгии, пишет "Европейская правда".

В понедельник король Бельгии Филипп принял премьера на аудиенции, в ходе которой Барт де Вевер объявил, что подает в отставку в связи с провалом переговоров по бюджету.

Как отметила пресс-служба короля, монарх отложил принятие решения и инициирует консультации с лидерами партий, входящих в коалиционное большинство.

Там отметили, что Филипп выразил сожаление по поводу неудачи в достижении бюджетного соглашения.

"Король выражает сожаление по поводу того, что не удалось достичь согласия относительно надежного бюджета, который отвечал бы текущим вызовам. В контексте значительной геополитической неопределенности и серьезных экономических вызовов страна не может себе позволить затяжной политический кризис", – подчеркнули во дворце.

Король призвал все заинтересованные стороны "ставить на первое место общие интересы и готовность к компромиссам". Монарх вновь примет главу правительства в пятницу, 6 ноября.

О решении премьера Бельгии подать в отставку ранее сообщали местные СМИ.

Напомним, во время саммита лидеров ЕС 16 октября глава правительства Бельгии Барт де Вевер категорически выступил против обсуждения идеи об использовании замороженных активов Центробанка РФ.

Впоследствии де Вевер заявил, что он убежден: Еврокомиссия не будет предлагать никаких новых операций, связанных с российскими активами, для покрытия финансовых потребностей Украины.