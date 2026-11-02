Польша создает военную бригаду для защиты границы с Калининградской областью

В составе сил территориальной обороны Польши специальная бригада будет заниматься защитой границы с российской Калининградской областью.

Об этом сообщает RMF24, передает "Европейская правда".

Одна из бригад территориальной обороны до конца этого года должна преобразоваться в Варминско-Мазурскую бригаду пограничной обороны. Она получит новые задачи, связанные с обороной границы с российской Калининградской областью.

Отмечается, что бригада будет заниматься именно обороной границы, а не её охраной. В польской армии заявляют: до конца 2026 года подразделение будет реорганизовано, но полной боевой готовности оно достигнет в течение ближайших двух лет.

Сейчас продолжается переоснащение военных, которые войдут в состав бригады.

Напомним, усиленную охрану границы Литвы с Калининградской областью продлят до середины ноября.

Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил угрозы, которые ранее поступали странам НАТО через посольства России: в случае прямого нападения на Калининград или другой регион РФ речь пойдет о применении всего арсенала российского вооружения.