Угорські винищувачі супроводили до Будапешта літак після повідомлення про загрозу вибуху

Винищувачі Gripen Повітряних сил Угорщини підняли через повідомлення про загрозу вибуху на борту пасажирського літака Wizz Air, який виконував рейс із Лондона до Софії.

Про це повідомив міністр оборони Угорщини Ромулус Русін-Сенді у Facebook, передає "Європейська правда".

За даними угорського міністра, після отримання повідомлення про загрозу літак змінив початковий маршрут і запросив дозвіл на посадку в міжнародному аеропорту Будапешта.

Служба бойової готовності протиповітряної оборони НАТО оголосила тривогу "АЛЬФА" й у відповідь угорські винищувачі Gripen піднялися в повітря за лічені хвилини та убезпечили посадку пасажирського літака.

Після цього винищувачі повернулися на авіабазу, а подальші заходи безпеки перейшли під контроль поліції.

Наприкінці жовтня в аеропорту Кишинева евакуювали пасажирів та співробітників після повідомлення про нібито закладену бомбу.

А на початку жовтня в аеропорту Кишинева два дні поспіль оголошували тривогу у зв’язку із "замінуванням", через що пасажирів і персонал евакуювали.