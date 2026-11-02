Венгерские истребители сопроводили самолет до Будапешта после сообщения об угрозе взрыва
Истребители Gripen ВВС Венгрии подняли из-за сообщения об угрозе взрыва на борту пассажирского самолета Wizz Air, выполнявшего рейс из Лондона в Софию.
Об этом сообщил министр обороны Венгрии Ромулус Русин-Сенди в Facebook, передает "Европейская правда".
По данным венгерского министра, после получения сообщения об угрозе самолет изменил первоначальный маршрут и запросил разрешение на посадку в международном аэропорту Будапешта.
Служба боевой готовности противовоздушной обороны НАТО объявила тревогу "АЛЬФА", в ответ венгерские истребители Gripen поднялись в воздух за считанные минуты и обеспечили безопасную посадку пассажирского самолета.
После этого истребители вернулись на авиабазу, а дальнейшие меры безопасности перешли под контроль полиции.
В конце октября в аэропорту Кишинёва эвакуировали пассажиров и сотрудников после сообщения о якобы заложенной бомбе.
А в начале октября в аэропорту Кишинёва два дня подряд объявляли тревогу в связи с "минированием", из-за чего пассажиров и персонал эвакуировали.