Венгерские истребители сопроводили самолет до Будапешта после сообщения об угрозе взрыва

Истребители Gripen ВВС Венгрии подняли из-за сообщения об угрозе взрыва на борту пассажирского самолета Wizz Air, выполнявшего рейс из Лондона в Софию.

Об этом сообщил министр обороны Венгрии Ромулус Русин-Сенди в Facebook, передает "Европейская правда".

По данным венгерского министра, после получения сообщения об угрозе самолет изменил первоначальный маршрут и запросил разрешение на посадку в международном аэропорту Будапешта.

Служба боевой готовности противовоздушной обороны НАТО объявила тревогу "АЛЬФА", в ответ венгерские истребители Gripen поднялись в воздух за считанные минуты и обеспечили безопасную посадку пассажирского самолета.

После этого истребители вернулись на авиабазу, а дальнейшие меры безопасности перешли под контроль полиции.