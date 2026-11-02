Сікорський закликав Навроцького не кликати антиукраїнського Брауна на раду нацбезпеки

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що якщо президент Кароль Навроцький запросить скандального політика Гжегожа Брауна на засідання Ради національної безпеки, це буде скандальне рішення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

У вівторок, 3 листопада, о 15:00 у Президентському палаці відбудеться скликане президентом Каролем Навроцьким засідання Ради національної безпеки.

"Рада національної безпеки колись була серйозною інституцією. Ми збиралися в захищеному приміщенні, так званій клітці Фарадея, а розмови відбувалися в колі близько десятка осіб. За часів президента Дуди це перетворилося на медійну подію (...). Не знаю, які плани має нинішній президент, але одне знаю: немає обов’язку запрошувати Брауна. Якщо це станеться, це буде скандальне рішення", – заявив глава МЗС.

Він додав, що "Право і справедливість" уже уклало політичний союз із Гжегожем Брауном, лідером ультраправої "Конфедерації польської корони".

Глава польської дипломатії також згадав про присутність Гжегожа Брауна та Ярослава Качинського на демонстрації, що відбулася у вихідні перед будівлею Конституційного суду. Лідер "Конфедерації польської корони" сфотографувався разом із головою партії "Право і справедливість".

"Ця блаженна посмішка на обличчі Ярослава Качинського в присутності Гжегожа Брауна свідчить про те, що "Право і справедливість" вже уклала союз – не лише сенатський, а й політичний – з антисемітом, антизахідним і антиукраїнським Брауном. Він зайшов дуже далеко (Ярослав Качинський. – Ред.). Сьогодні він стоїть там, де Браун, де російські онучі", – сказав Радослав Сікорський.

Гжегож Браун, який нещодавно заявив, що "обожнює запах російського газу вранці", від самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну послідовно виступає за те, щоб повністю відрізати Україну від будь-якої допомоги – польської та європейської.

Голова Сейму Влодзімеж Чажастий повідомив, що надіслав Каролю Навроцькому листа, в якому запропонував не запрошувати представників "Конфедерації польської корони" на засідання Ради нацбезпеки.

А глава МЗС Радослав Сікорський заявив, що не говоритиме про безпеку Польщі у присутності "російських онуч", якими він вважає представників партії "Конфедерація польської корони".

Речник президента Польщі Рафал Лешкевич дав зрозуміти, що Кароль Навроцький не зважатиме на урядову опозицію присутності партії "Конфедерація польської корони" на засіданні Ради національної безпеки.

Розмовам про запрошення "Конфедерації польської корони" на засідання Ради нацбезпеки передували повідомлення, що оточення президента Польщі Кароля Навроцького веде переговори з людьми скандального політика Гжегожа Брауна щодо створення спільного виборчого списку правих сил до Сенату.