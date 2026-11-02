Сикорский призвал Навроцкого не звать антиукраинского Брауна на Совет нацбезопасности

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что если президент Кароль Навроцкий пригласит скандального политика Гжегожа Брауна на заседание Совета национальной безопасности, это станет скандальным решением.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Во вторник, 3 ноября, в 15:00 в Президентском дворце состоится созванное президентом Каролем Навроцким заседание Совета национальной безопасности.

"Совет национальной безопасности когда-то был серьёзным институтом. Мы собирались в защищенном помещении, так называемой клетке Фарадея, а беседы проходили в кругу около десятка человек. Во времена президента Дуды это превратилось в медийное событие (...). Не знаю, какие планы у нынешнего президента, но одно знаю: нет обязательства приглашать Брауна. Если это произойдет, это будет скандальное решение", – заявил глава МИД.

Он добавил, что "Право и справедливость" уже заключила политический союз с Гжегожем Брауном, лидером ультраправой "Конфедерации польской короны".

Глава польской дипломатии также упомянул о присутствии Гжегожа Брауна и Ярослава Качиньского на демонстрации, состоявшейся в выходные перед зданием Конституционного суда. Лидер "Конфедерации польской короны" сфотографировался вместе с председателем партии "Право и справедливость".

"Эта блаженная улыбка на лице Ярослава Качиньского в присутствии Гжегожа Брауна свидетельствует о том, что "Право и справедливость" уже заключила союз – не только сенатский, но и политический – с антисемитом, антизападным и антиукраинским Брауном. Он зашел слишком далеко (Ярослав Качиньский. – Ред.). Сегодня он стоит там, где Браун, где "русские портянки", – сказал Радослав Сикорский.

Гжегож Браун, недавно заявивший, что "обожает запах российского газа по утрам", с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину последовательно выступает за то, чтобы полностью отрезать Украину от любой помощи – польской и европейской.

Председатель Сейма Влодзимеж Чажастый сообщил, что направил Каролю Навроцкому письмо, в котором предложил не приглашать представителей "Конфедерации польской короны" на заседания Совета национальной безопасности.

А глава МИД Радослав Сикорский заявил, что не будет говорить о безопасности Польши в присутствии "русских внуков", которыми он считает представителей партии "Конфедерация Польской короны".

Пресс-секретарь президента Польши Рафал Лешкевич дал понять, что Кароль Навроцкий не будет обращать внимания на оппозицию правительства в отношении присутствия партии "Конфедерация польской короны" на заседании Совета национальной безопасности.

Разговорам о приглашении "Конфедерации польской короны" на заседание Совета национальной безопасности предшествовали сообщения о том, что окружение президента Польши Кароля Навроцкого ведет переговоры с людьми скандального политика Гжегожа Брауна о создании совместного избирательного списка правых сил в Сенат.