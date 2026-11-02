МВС Фінляндії оприлюднило оновлений список загроз для країни

Фінське Міністерство внутрішніх справ оприлюднило оновлену оцінку ризиків для Фінляндії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

У новому переліку налічується 24 ризики, що мають важливе значення для суспільства. Серед них, наприклад, перебої з електропостачанням та водопостачанням, проблеми у роботі систем зв’язку, транспорту чи фінансової системи.

"Окрім усього цього, ми готуємося й до тривалих серйозних загроз, таких як пандемія або можливе застосування військової сили", – зазначає голова канцелярії МВС Матті Сарасмаа.

У документі окремо виділено нові види загроз: це проблеми з доступом до інформації, нестача кваліфікованих працівників під час криз та вплив перебоїв на світові ланцюги поставок і виробництво. Усе це, пояснює Сарасмаа, належить до сфери економічної безпеки.

"Ми живемо в епоху нестабільності. Військова загроза – далеко не єдина небезпека для суспільства. У центрі уваги оцінки ризиків перебувають торгівля, енергетика, інформація, технології та те, як люди сприймають те, що відбувається у повсякденному житті", – каже він.

Оцінка ризиків МВС слугує відправною точкою для роботи різних відомств і для підготовки країни до можливих криз. Документ оновлюють раз на три роки. Попередній перелік загроз, які можуть торкнутися Фінляндії, було опубліковано у 2023 році.

Сарасмаа наголошує, що зміни у міжнародній сфері безпеки безпосередньо впливають і на ситуацію всередині Фінляндії. Це вже виявляється у конкретних подіях, наприклад у регіоні Балтійського моря.

Одним із ключових чинників змін він називає стрімкий технологічний прорив, зокрема розвиток штучного інтелекту.

Оцінку ризиків представляють директор департаменту з питань готовності до надзвичайних ситуацій Юссі Корхонен та радник Вілле Аутеро.

Корхонен підкреслює, що документ з оцінкою ризиків – це не прогноз майбутнього. Його підготовка не робить самі ризики більш імовірними.

"На Фінляндію зараз не спрямована жодна пряма військова загроза", – каже він.

За словами Корхонена, ситуація у сфері безпеки змінилася й стала складнішою. Великі світові процеси можуть призводити до конкретних загроз і криз та підвищувати ймовірність їхнього виникнення. Як приклади він наводить суперництво великих держав, довгострокові проблеми, пов’язані з Росією, та зростаючу важливість Арктики.

За словами урядового радника Вілле Аутеро, спроби впливати на людей за допомогою інформації у Фінляндії вже стали звичним явищем. Так намагаються впливати, наприклад, на поведінку людей і на тих, хто приймає рішення.

У свіжій оцінці ризиків як новий ризик називається порушення доступу до інформації.

Йдеться про ситуації, коли необхідні дані для влади, організацій або звичайних людей недоступні, ненадійні або застарілі саме тоді, коли вони особливо потрібні.

Міністр оборони Естонії Мартін Херем вважає, що Росія обов’язково "випробує" якусь з країн незалежно від того, як закінчиться російсько-українська війна.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що мав розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте стосовно безпекової ситуації у Східній Європі та у російсько-українській війні.

Перед тим він заявив про ознаки підготовки Росії до ескалації та припустив, що найближчі сім-вісім місяців можуть стати визначальними для безпеки України, Польщі та всього регіону.

Водночас президент Фінляндії Александр Стубб висловив сумнів щодо можливості Росії напасти на "найпотужніший військовий альянс світу – НАТО".