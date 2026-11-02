МВД Финляндии обнародовало обновленный список угроз для страны

Финское Министерство внутренних дел обнародовало обновленную оценку рисков для Финляндии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

В новом перечне насчитывается 24 риска, имеющих важное значение для общества. Среди них, например, перебои с электро- и водоснабжением, проблемы в работе систем связи, транспорта или финансовой системы.

"Помимо всего этого, мы готовимся и к длительным серьезным угрозам, таким как пандемия или возможное применение военной силы", – отмечает глава канцелярии МВД Матти Сарасмаа.

В документе отдельно выделены новые виды угроз: это проблемы с доступом к информации, нехватка квалифицированных работников во время кризисов и влияние сбоев на мировые цепочки поставок и производство. Все это, объясняет Сарасмаа, относится к сфере экономической безопасности.

"Мы живем в эпоху нестабильности. Военная угроза – далеко не единственная опасность для общества. В центре внимания оценки рисков находятся торговля, энергетика, информация, технологии и то, как люди воспринимают происходящее в повседневной жизни", – говорит он.

Оценка рисков МВД служит отправной точкой для работы различных ведомств и для подготовки страны к возможным кризисам. Документ обновляется раз в три года. Предыдущий перечень угроз, которые могут затронуть Финляндию, был опубликован в 2023 году.

Сарасмаа подчеркивает, что изменения в международной сфере безопасности напрямую влияют и на ситуацию внутри Финляндии. Это уже проявляется в конкретных событиях, например в регионе Балтийского моря.

Одним из ключевых факторов изменений он называет стремительный технологический прорыв, в частности развитие искусственного интеллекта.

Оценку рисков представляют директор департамента по вопросам готовности к чрезвычайным ситуациям Юсси Корхонен и советник Вилле Аутеро.

Корхонен подчеркивает, что документ с оценкой рисков – это не прогноз будущего. Его подготовка не делает сами риски более вероятными.

"На Финляндию сейчас не направлена ни одна прямая военная угроза", – говорит он.

По словам Корхонена, ситуация в сфере безопасности изменилась и стала более сложной. Крупные мировые процессы могут приводить к конкретным угрозам и кризисам и повышать вероятность их возникновения. В качестве примеров он приводит соперничество великих держав, долгосрочные проблемы, связанные с Россией, и растущую важность Арктики.

По словам правительственного советника Вилле Аутеро, попытки влиять на людей с помощью информации в Финляндии уже стали привычным явлением. Так пытаются влиять, например, на поведение людей и на тех, кто принимает решения.

В свежей оценке рисков в качестве нового риска называется нарушение доступа к информации.

Речь идет о ситуациях, когда необходимые данные для властей, организаций или обычных людей недоступны, ненадежны или устарели именно тогда, когда они особенно нужны.

Министр обороны Эстонии Мартин Херем считает, что Россия обязательно "испытает" какую-либо из стран независимо от того, как закончится российско-украинская война.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что провел беседу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте относительно ситуации с безопасностью в Восточной Европе и в российско-украинской войне.

До этого он заявил о признаках подготовки России к эскалации и предположил, что ближайшие семь-восемь месяцев могут стать определяющими для безопасности Украины, Польши и всего региона.

В то же время президент Финляндии Александр Стубб выразил сомнение в возможности России напасть на "самый мощный военный альянс мира – НАТО".