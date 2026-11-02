Сына норвежской королевы могут освободить из-под стражи до рассмотрения апелляции

В понедельник, 2 ноября, норвежский районный суд вынес решение, согласно которому сын королевы Норвегии Метте-Марит Мариус Борг Хойби может быть освобожден из-под стражи и освобожден от ношения электронного браслета на лодыжке на время ожидания рассмотрения апелляции по делу о его осуждении за изнасилование.

Об этом говорится в соответствующем решении, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

В заявлении подчеркнули, что решение суда о том, что Хойби может быть освобожден из-под стражи, а также освобожден от ношения электронного браслета на лодыжке на время ожидания рассмотрения апелляции, должно быть проверено судом высшей инстанции, прежде чем оно вступит в силу, и может быть отменено.

Хойби находится под стражей с 1 февраля. С середины июня он содержится под домашним арестом с электронным браслетом. Решение о продлении меры пресечения суд обосновал риском повторного совершения преступления.

15 июня сын тогда ещё кронпринцессы Норвегии был признан виновным по двум пунктам обвинения в изнасиловании, а также в домашнем насилии и других преступлениях и приговорён к четырём годам лишения свободы.

Приговор был вынесен в сложных личных обстоятельствах для Метте-Марит, матери Хойби, которую в том же месяце внесли в национальный список на пересадку легких, поскольку её состояние здоровья существенно ухудшилось.

Как известно, это дело, наряду с фактами общения Метте-Марит с осужденным за сексуальные преступления американским миллиардером Джеффри Эпштейном, стало серьезным репутационным ударом для королевской семьи.

Подробнее об этом – в статье Конец монархии? Как дружба принцессы с Эпштейном может изменить систему власти в Норвегии.