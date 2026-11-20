В России угрожают "принять меры для защиты своих интересов" в случае закрытия границы с Эстонией.

Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс", пишет "Европейская правда".

Если Эстония реализует план по закрытию автомобильных пограничных пунктов на границе с РФ, в России угрожают принять "необходимые политико-дипломатические меры".

"В случае реализации этих планов со стороны Таллинна наша страна будет принимать необходимые соответствующие политико-дипломатические меры для обеспечения своих национальных интересов. И о соотечественниках мы тоже никогда не забываем, как вы знаете", – заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Также Захарова обвинила власти Эстонии в отвлечении внимания своих граждан от "проблем" внутри страны.

"Очевидно, что тем самым эстонские власти, по-видимому, также решают свои внутренние проблемы, отвлекая регулярными антироссийскими выпадами собственное население от насущных социально-экономических проблем, которые стали следствием их же собственной недальновидной авантюрной политики", – заявила представительница российского МИД.

Напомним, 20 ноября правительство Эстонии приняло решение о том, что пересечение эстонско-российской границы будет приостановлено 1 декабря. Движение будет остановлено на всех пограничных пунктах пропуска: Нарва-1, Нарва-2, Койдула, Лухамаа и Саатсе.

Такое решение было принято после того, как российская военная разведка организовала попытку диверсии на эстонском предприятии оборонной промышленности Threod Systems, которое производит разведывательные и боевые дроны.