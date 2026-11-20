В пятницу, 20 ноября, в воздушное пространство Молдовы залетел ещё один беспилотный летательный аппарат.

Об этом сообщило Министерство обороны страны в Facebook, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, нарушение воздушного пространства страны произошло в 14:48.

Беспилотный летательный аппарат пролетел через воздушное пространство в направлении от села Яски, что в Одесской области, до села Крокмаз, что в Штефан-Водском районе Молдовы.

Впоследствии он покинул воздушное пространство страны в направлении села Удобное, что в Одесской области.

"Служба воздушных операций продолжает следить за воздушным пространством Республики Молдова в координации с соответствующими органами власти и партнерами", – добавили в Минобороны.

Сообщалось, что в ночь на пятницу, 20 ноября, на фоне массированной атаки РФ на Украину российский дрон нарушил воздушное пространство Молдовы.

В тот же день в результате российских обстрелов украинской территории воздушное пространство Польши нарушили две российские ракеты и один реактивный дрон.

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное совещание в связи с нарушением воздушного пространства страны.