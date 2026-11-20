Международные организаторы спортивных мероприятий, которые будут разрешать российским спортсменам участвовать в соревнованиях, лишатся права на финансирование в рамках программы ЕС Erasmus+ в сфере спорта.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявление министра молодёжи и спорта Матвея Бедного.

В 2027 году международные органы по управлению спортом и организаторы мероприятий, разрешающие российским спортсменам выступать под флагом, гимном или другими национальными символами России, не будут иметь права на финансирование программы Erasmus+ для спорта.

"Еврокомиссия также поддерживает введение единой политики ЕС, которая будет ограничивать участие россиян. Ряд стран-партнеров, с которыми работает министерство молодежи и спорта, уже полностью запретили въезд российских спортсменов на свою территорию", – написал Бидный.

Напомним, Швеция опубликовала юридические рекомендации, чтобы облегчить пограничным органам отказ во въезде или депортацию российских спортсменов в преддверии Чемпионата мира по лыжным видам спорта 2027 года.

Также министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала государства-члены ЕС прекратить выдачу туристических виз гражданам России до окончания российско-украинской войны.