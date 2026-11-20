Испанская полиция применила чрезмерную силу в отношении демонстрантов и журналистов во время всеобщей забастовки на прошлой неделе, заявила в пятницу, 20 ноября, правозащитная организация Amnesty International.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Amnesty International сообщила, что полиция применила перцовый спрей, дубинки, слезоточивый газ и резиновые пули, в результате чего 36 человек получили ранения, 5 из них были госпитализированы.

Организация отметила, что зафиксировала инциденты в Барселоне, Малаге, Валенсии, Аликанте и Гранаде, а также в Мадриде, где, по её словам, демонстрантам не было дано никакого предупреждения перед тем, как полиция атаковала протестующих.

В ответ на запрос Reuters о комментарии Министерство внутренних дел сослалось на своё заявление, опубликованное на следующий день после забастовки, о том, что применение перцового спрея во время демонстраций будет ограничено.

В четверг, 19 ноября, полицейские органы Мадрида начали внутреннее расследование для оценки действий правоохранителей в столице. Журналистов толкали и избивали дубинками во время освещения забастовки, отметила Amnesty International.

Организация сообщила, что её выводы основаны на интервью с 24 людьми. Она призвала власти провести "углублённый пересмотр протоколов и правил, регулирующих действия полиции во время демонстраций".

Напомним, всеобщая забастовка 4 миллионов испанских рабочих – примерно пятой части всей рабочей силы – против жилищного кризиса в стране прошла 11 ноября преимущественно мирно, хотя к вечеру в некоторых районах Барселоны и Мадрида вспыхнули столкновения.

Ранее, 5 октября, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о своем решении распустить парламент и объявить досрочные выборы на фоне ослабления позиций его Социалистической партии.

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