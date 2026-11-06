Сибіга: кілька сильних кандидатів відмовилися від посади посла у США

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що пошук нового посла України у США – непросте завдання, кілька сильних кандидатів відмовилися.

Про це він сказав у розмові з Українським радіо, передає "Європейська правда".

Міністр запевнив, що вибори у США взагалі жодного стосунку до призначення посла не мають.

"Тут ми відштовхуємося саме від масштабу особистості. Це дуже непросте завдання – знайти гідну кандидатуру на посаду посла України у США. Президент уже говорив про це публічно. Кілька людей, справді сильних кандидатів, яким пропонували цю посаду, відмовилися. Тому поки що це питання залишається відкритим, президент визначається", – сказав Сибіга.

Водночас він заявив, що відсутність посла не означає, що посольство не функціонує.

"Призначений тимчасовий повірений у справах. У нас працює дуже професійний штат посольства України у США. На території Сполучених Штатів Америки є багато наших генеральних консульств, і зараз ми, до речі, будемо посилювати штат цих установ", – зазначив він.

Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що на посаду посла у США обговорювали кандидатури Юлії Свириденко, Дмитра Кулеби та Павла Паліси – останній відмовився від посади.

Нагадаємо, Зеленський 3 серпня звільнив із посади посла України в США Ольгу Стефанішину. Відтоді посада залишається вакантною.