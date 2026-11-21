Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассматривает шесть кандидатур на должность посла Украины в США, но пока конкретного решения о назначении еще нет.

Об этом президент Украины заявил во время общения с журналистами, сообщает "Европейская правда".

Оксана Макарова, бывшая посол Украины в США, может вновь вернуться на эту должность. Также среди вариантов – бывший представитель Украины при ООН Сергей Кисилица, экс-министры иностранных дел Дмитрий Кулеба и Павел Климкин, бывшая премьер-министр Юлия Свириденко и нынешний глава МИД Андрей Сибига.

"Оксана Макарова обладает достаточным уровнем, она может быть послом. И бывшая премьер-министр Юлия Свириденко может быть послом. Также высокий уровень у Сергея Кисилицы. Также Дмитрий Кулеба может быть послом, Климкин также не вызывает у меня вопросов. Уровень Андрея Сибиги также подходит для таких задач", – сказал Зеленский.

Кроме того, по словам президента, эту должность может занять и опытный военный с высоким уровнем владения английским языком.

По словам Зеленского, сейчас он ждет итогового отчета от Андрея Сибиги о послах в разных странах. По словам президента, по его результатам будут изменения в назначениях послов в ключевых странах, не только в США.

Ранее Андрей Сибига сообщил, что поиск нового посла Украины в США – непростая задача, несколько сильных кандидатов отказались.

Напомним, 3 августа Зеленский уволил с должности посла Украины в США Ольгу Стефанишину. С тех пор должность остается вакантной.

Зеленский ранее заявлял, что на должность посла в США обсуждались кандидатуры Юлии Свириденко, Дмитрия Кулебы и Павла Палисы – последний отказался от должности.