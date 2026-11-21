Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему неизвестно, что именно партнеры подразумевают под определением гарантий безопасности "типа статьи 5 НАТО", но уверен, что Украине нужны гарантии на гораздо более длительный период, чем пребывание Дональда Трампа на посту президента США.

Об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами, сообщает "Европейская правда".

В первую очередь гарантии безопасности для Украины должны основываться не на хороших отношениях президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным, а на конкретных предложениях, заявил Зеленский. Ведь гарантии для Украины нужны не только на два года его президентства.

"Гарантии нам нужны не на два года, а навсегда, по крайней мере на десятки лет. Даже если Путин и дружит с Трампом, то если Путин два года будет бояться что-то сделать – нас это не устраивает, это не прочный мир. Это пауза на два года. Ведь если агрессия начнется позже, как мобилизовать такую поддержку, как сейчас, как укрепить нашу армию? Еще раз воевать – это очень опасно для нашего государства", – сказал Зеленский.

Что касается гарантий безопасности по типу статьи 5 НАТО, о которых, в частности, говорили американские партнеры, – пока Украине неизвестны точные условия такого предложения.

"Статья 5 НАТО – это коллективная защита. Для Украины пока непонятно, что это за коллектив, как он будет защищать и будет ли он готов дать отпор агрессору. Это предусмотрено для членов Альянса, а что значит "по типу"? Ответ должен быть не на словах, а на бумаге. Пока я на бумаге таких шагов не вижу", – сказал президент Украины.

Ранее спецпредставитель президента США Джаред Кушнер утверждал, что Вашингтон добился от РФ готовности рассмотреть гарантии безопасности для Украины по модели 5-й статьи НАТО.

В ответ на слова Кушнера президент Владимир Зеленский заявил: он не уверен, что у Украины и США одинаковое видение того, что стоит за фразой "гарантии безопасности, как в статье 5 НАТО".

А заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что любые формы "квазичленства" Украины в НАТО в рамках гарантий безопасности неприемлемы для Москвы.