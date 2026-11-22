Вновь избранный спикер парламента и исполняющий обязанности президента Сербии Александар Чупич не примет участия в саммите ЕС–Западные Балканы, который состоится в Брюсселе на следующей неделе.

Об этом сообщила Делегация Европейского Союза в Сербии, передает "Европейская правда" со ссылкой на N1.

Чупич выразил сожаление по этому поводу во время встречи с временным поверенным в делах Делегации Европейского Союза в Сербии Джулианом Васалом.

Однако Чупич подчеркнул, что новое руководство Сербии придает большое значение сотрудничеству с Европейским союзом, а отношения с ЕС и прогресс в ключевых сферах реформ остаются среди важнейших приоритетов, говорится в заявлении Делегации ЕС в Сербии.

Встреча состоялась в резиденции Европейского Союза в первый полный день пребывания Чупича в должности, и на ней также присутствовали представители "Студенческого списка".

Беседа была посвящена европейскому пути Сербии и следующим шагам в процессе вступления в ЕС, при этом особое внимание было уделено роли парламента в проведении необходимых реформ.

Особое внимание было уделено верховенству права и переговорам по разделам 23 и 24, касающимся судебной системы, основных прав, правосудия, свободы и безопасности.

Участники встречи подчеркнули необходимость укрепления демократических институтов, сохранения независимости судебной власти, улучшения свободы СМИ и более полного информирования граждан о процессе европейской интеграции, говорится в заявлении.

Также была достигнута договоренность о проведении дополнительных переговоров на техническом уровне в сферах образования, энергетики и охраны окружающей среды.

Европейский Союз вновь подтвердил свою приверженность политике расширения и поддержку Сербии на её европейском пути, подчеркнув, что прогресс в переговорах о вступлении требует дальнейшего проведения реформ.

В ходе встречи была подтверждена готовность продолжать диалог и придать новый импульс реформам, которые должны принести конкретную пользу гражданам Сербии в соответствии с ценностями Европейского Союза.

17 ноября состоялось первое заседание вновь избранного Народного собрания (парламента) Сербии, в котором большинство получил оппозиционный блок "Студенческий список".

Напомним, в конце прошлого месяца движение "Студенческий список" одержало победу на парламентских выборах в стране, победив многолетнего лидера Сербии Александра Вучича. "Студенческий список", возникший в результате многомесячных студенческих протестов, быстро превратился в важнейшую политическую силу страны.

Согласно результатам выборов, "Студенческий список" получил 140 мест в 250-местном парламенте, а Сербская прогрессивная партия Вучича – 103.

Подробнее о выборах в Сербии читайте в статье: Кто пришёл к власти в Сербии. Рассказываем о политике "студентов", свергших Вучича.