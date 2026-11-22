Министр обороны Украины Евгений Хмара и министр обороны Великобритании Уэс Стритинг подписали проектные соглашения о совместном производстве украинских беспилотников middle strike и deep strike.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение украинского Минобороны.

Украинские беспилотники, которые уже доказали свою эффективность, будут производиться при финансовой поддержке Великобритании.

Продукция совместных предприятий будет направляться на нужды украинских воинов.

"Запускаем проекты, которые укрепляют потенциал обеих наших стран и ускоряют развитие наших ОПК. У Украины есть эффективные оборонные решения и бесценный опыт борьбы с врагом. Мы объединяем их с производственными возможностями Великобритании, чтобы быстрее масштабировать проверенные средства для наших Сил обороны. Для нас важна устойчивость нашего партнерства, его качество и способность давать результат в долгосрочной перспективе", – заявил Евгений Хмара.

"Заключенные сегодня промышленные соглашения означают, что Украина сможет создать производственные мощности в Великобритании, что позволит увеличить производственные мощности и повысить устойчивость", – заявили в свою очередь в Минобороны Великобритании.

Напомним, премьер-министр Великобритании Энди Бернем объявил о новом пакете помощи Украине на сумму 260 миллионов фунтов стерлингов, который включает дроны дальнего радиуса действия, способные преодолевать расстояние более 1000 километров.

Также Великобритания и Норвегия профинансируют строительство двух современных боевых катеров для Украины.