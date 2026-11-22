Глава Пентагона Пит Хегсет ввел новые ограничения в отношении отношений в сфере обороны между США и Канадой.

Об этом стало известно The Washington Post от чиновников, ознакомленных с указаниями Хегсета, сообщает "Европейская правда".

По словам чиновников, высказавшихся на условиях анонимности из-за деликатности вопроса, Хегсет обнародовал эти указания, о которых ранее не сообщалось, в секретной записке, распространенной на прошлой неделе. Один из чиновников отметил, что новые ограничения, несомненно, будут восприняты канадцами как "пощечина" и вызывают вопросы о том, как именно будет ограничено взаимодействие вооруженных сил обеих стран.

Пресс-секретарь Хегсета Шон Парнелл в ответ на вопрос заявил, что Пентагон "принимает меры для обеспечения того, чтобы его взаимодействие с Канадой способствовало достижению конкретных оборонных целей США и, в конечном итоге, поддержке оживления оборонных отношений".

По словам Парнелла, Министерство обороны "уделяет приоритетное внимание возможностям двустороннего сотрудничества, укрепляющим оборону наших стран и всего полушария, одновременно поддерживая способность Канады выполнять обязательства в рамках НАТО".

По словам Парнелла, директива Хегсета не повлияет на обмен оборонной разведывательной информацией или на то, как вооруженные силы США и Канады сотрудничают в рамках военного альянса НАТО, в который также входят европейские союзники, и двустороннего Североамериканского командования воздушно-космической обороны (NORAD). Соединённые Штаты и Канада являются основателями НАТО, созданного после Второй мировой войны, и ежедневно координируют свои действия в штаб-квартире NORAD в Колорадо с целью защиты воздушного пространства и морских границ обеих стран.

В субботу во время встречи с журналистами на собрании представителей оборонных ведомств в Галифаксе (Канада) американские сенаторы, находившиеся с визитом в Канаде, заявили, что указания Хегсета направлены на ограничение социальных контактов между американскими и канадскими военнослужащими, в частности участия в конференциях или академических мероприятиях.

"По сути, это не вносит никаких изменений в официальную деятельность, но косвенно намекает на то, что неформальных или социальных мероприятий без разрешения должно быть меньше", – сказал сенатор Майк Раундс (республиканец от Южной Дакоты).

Ранее в субботу министр обороны Канады Дэвид МакГинти заявил на пресс-конференции, что еще не видел записки и узнал о ней только в эти выходные. "Что касается нас, то все идет как всегда", – сказал МакГинти об оборонных связях между двумя странами.

Напомним, в августе торговые переговоры между США и Канадой зашли в тупик, а США ввели 50-процентные пошлины на канадские товары. Трамппереименовал озеро Онтарио в "озеро Америка" и высмеивал Канаду в соцсетях.

25 августа Канада заявила, что введет новые пошлины на импорт из США, которые вступили в силу 8 сентября.

После этого Трамп подписал указы о запрете на импорт из Канады широкого спектра алкогольных напитков, мотоциклов и молочных продуктов в ответ на тарифы Оттавы.