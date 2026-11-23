Полноправное членство Украины в Альянсе могло бы стать более эффективным и надежным механизмом обеспечения безопасности, чем гарантии по аналогии со статьей 5 договора НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая во время 72-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине, передает "Интерфакс-Украина".

Зеленский подчеркнул, что членство в НАТО стало бы для Украины самой надежной гарантией безопасности.



"Если уже звучит вполне нормально, что одним из ключевых условий мирной жизни после этой войны являются прочные гарантии безопасности для Украины – то, что некоторые сейчас называют гарантиями по типу статьи 5, – то почему бы не сказать вслух то, о чём думает так много людей? Не было бы эффективнее просто принять Украину в НАТО? Не было бы это лучше для всех нас, дешевле в реализации и надежнее, когда речь идет о реальной защите безопасности?" – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина уже фактически является частью западной системы общих ценностей и сотрудничает с партнерами в сфере обороны, в частности использует совместные оборонные возможности и разрабатывает планы на будущее.



"НАТО – это ответ. А с сильной украинской армией НАТО, несомненно, станет сильнее", – подчеркнул президент.



Зеленский также отметил, что для Украины важно получить четкие ответы о том, какие страны поддержат ее в случае нового нападения России и какие именно действия будут предпринимать партнеры. По его словам, система гарантий должна обеспечить длительный мир и не допустить нового нападения России.

Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил, что Дональд Трамп одобрил бы гарантии безопасности для Украины по образцу статьи 5 договора НАТО с утверждением в Конгрессе, если бы общая архитектура безопасности в Европе делала крайне маловероятной необходимость когда-либо применять эти гарантии.

Ранее Кушнер утверждал, что Вашингтон добился от РФ готовности рассматривать гарантии безопасности для Украины по модели 5-й статьи договора НАТО.

В ответ на слова Кушнера президент Владимир Зеленский заявил: он не уверен, что у Украины и США одинаковое видение того, что стоит за фразой "гарантии безопасности, как в статье 5 НАТО".