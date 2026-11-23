Польша завершает переговоры со своими партнерами о строительстве первой атомной электростанции и планирует подписать окончательный контракт на её проектирование и строительство в начале 2027 года.

Об этом агентству Bloomberg сообщил руководитель государственной компании Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), отвечающей за проект, Марек Вошчик, передает "Европейская правда".

Компания PEJ уже несколько лет ведет переговоры с Westinghouse Electric Co. и Bechtel Group Inc. о заключении окончательного соглашения. Польша планирует потратить около 192 млрд злотых (более 43 млрд евро) на строительство своей первой атомной электростанции мощностью 3,75 гигаватта.

"Мы говорим о сделке на миллиарды долларов, но дело не только в стоимости. В ходе переговоров мы стараемся держать расходы под контролем, при этом соблюдая график, скорректированный с учетом дефицита мощностей, который ожидается в польской энергосистеме. Мы знаем, насколько важна эта инвестиция для энергетической безопасности страны", – отметил Вошчик.

Страна, экономика которой больше всего зависит от угля среди членов ЕС, должна заменить более половины своих генерирующих мощностей в течение десятилетия, чтобы постепенно отказаться от "грязных" видов топлива. Помимо строительства атомной электростанции, Варшава развивает ветровую и солнечную энергетику, а также строит газовые электростанции и аккумуляторные хранилища, чтобы предотвратить потенциальный дефицит.

Подписание контракта по АЭС позволит PEJ и её партнёрам приступить к полномасштабному строительству. В настоящее время компании выполняют подготовительные работы и заказывают оборудование с длительным сроком поставки. Задержка в подготовительных работах может отодвинуть реализацию инвестиционного проекта на несколько лет.

График, предусматривающий завершение строительства первого реактора к 2036 году, является "амбициозным и сложным, но достижимым", утверждает генеральный директор PEJ.

Финансирование проекта предполагает, что государственный бюджет выделит средства в размере около 60 млрд злотых, а остальная сумма будет привлечена за счет долговых обязательств, в частности кредитов от Эксимбанка США.

"Мы начнем привлекать заемные средства примерно в 2028 году. Мы уверены, что получим финансирование, поскольку интерес со стороны финансовых учреждений уже превышает предложение", – отметил Вошчик.

В то же время PEJ уже готовится к строительству второй атомной электростанции в стране. Польша ведет переговоры с французскими, американскими и канадскими компаниями и планирует выбрать поставщика технологий в следующем году.

Напомним, в январе прошлого года правительство Польши одобрило законопроект о финансировании строительства первой в стране АЭС. Её планируют построить в Поморье на основе американской реакторной технологии AP1000.

Читайте на эту тему: Польская атомная энергетика: как Варшава договаривается о строительстве АЭС и что это меняет.