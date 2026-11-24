Премьер Эстонии Кристен Михал заявил, что граница с Россией останется закрытой, пока не изменится ситуация с безопасностью.

Об этом он сказал в интервью радио ERR, передает "Европейская правда".

Михал отметил, что через полгода правительство сможет оценить, изменилось ли что-то, уменьшилась ли угроза безопасности и можно ли вновь открыть пограничные переходы.

"В противном случае они останутся закрытыми", – сказал он.

Премьер подчеркнул, что главный критерий для открытия границы – то, как меняется ситуация с безопасностью в целом.

"Жители и предприниматели Эстонии не должны опасаться нападений в своей стране. Почему закрытие границы с Россией помогает? Причина проста. Через границу проходят грузы и люди, которые не должны её пересекать. Они пытаются проскочить, где только можно, со стороны Эстонии, Латвии или где-то ещё. Кроме того, мы знаем, что российские спецслужбы внимательно изучают тех, кто ездит в Россию, и смотрят, кого можно склонить к сотрудничеству", – пояснил он.

По его словам, условием открытия границы является прекращение нападений в Эстонии и гибридных атак в Европе по заказу России, а также прекращение попыток склонить к сотрудничеству эстонских граждан и других людей, приезжающих из Эстонии.

"Мы давно ждем, когда ситуация успокоится, когда начнется деэскалация. Эстония действовала очень сдержанно. Если бы мы принимали решения под влиянием эмоций, то сделали бы это еще год назад", – добавил Михал.

Напомним, 20 ноября правительство Эстонии приняло решение о том, что пересечение эстонско-российской границы будет приостановлено 1 декабря.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс поручил соответствующим ведомствам к следующей неделе подготовить четкую позицию Латвии относительно возможного закрытия границы с Россией.