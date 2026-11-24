Британские компании и организации, оказывающие помощь Силам обороны Украины, в частности поставляющие компоненты оружия, оборудование или логистическую поддержку, получили предупреждение от правительства о том, что могут стать мишенью российских диверсионных атак.

Об этом говорилось в предупреждении британского Министерства обороны и Национального управления по вопросам защиты (NPSA), подразделения MI5, сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

В совместном предупреждении отмечается, что компании должны "действовать немедленно, чтобы уменьшить возможности для враждебных субъектов идентифицировать организацию или сотрудников в качестве целей, проводить вражескую разведку и осуществлять нападения на людей, объекты или операции".

Правительство подчеркивает, что в последние месяцы Россия активизировала попытки совершения диверсий против европейских объектов, связанных с обороной.

"Обычно это характеризуется привлечением посредников, которые используют не слишком сложные методы саботажа, такие как поджоги", – говорится в предупреждении.

Как отмечают Минобороны и NPSA, такая деятельность направлена на подрыв поддержки Украины и может включать другие "враждебные" действия, такие как запугивание, шпионаж и информационные операции.

"Если ваша организация занимается военными закупками или поставляет оборудование Вооруженным силам Украины, она может стать мишенью. Это касается и организаций в цепочке поставок", – предупреждают ведомства.

В предупреждении также изложен ряд мер, которые должны принять компании этого сектора, чтобы снизить риск российских диверсий. Среди них – минимизация распространения "ненужной публичной информации" и применение "подхода, ориентированного на безопасность, к коммуникациям и деятельности в интернете".

Организациям рекомендуют обучить свой персонал навыкам распознавания "вражеской разведки", обеспечения личной безопасности и сообщения о проблемах.

Им также рекомендуется минимизировать последствия атаки путем выявления и защиты своих важнейших активов, регулярного просмотра записей видеонаблюдения, обеспечения безопасности входов и контроля доступа, а также отработки "процедур реагирования на подозрительную деятельность".

В сентябре глава британской Службы безопасности (MI5) Кен Маккаллум выступил с предупреждением об опасности действий враждебных государств против Великобритании, которые представляют большую угрозу, чем терроризм.

В октябре в Датской службе национальной безопасности и разведки (PET) заявили, что Россия начала диверсионные операции против датских компаний, поставляющих товары в Украину.