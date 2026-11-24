Пресс-секретарь президента Польши Рафал Лешкевич рассказал, сколько стоило украшенное янтарем кресло, которое Кароль Навроцкий подарил своему американскому коллеге Дональду Трампу к 80-летию.

Об этом Лешкевич сказал в интервью TOK FM, сообщает "Европейская правда".

В ходе интервью Лешкевич отметил, что это был "обычный подарок, который ничем особенным не отличался от стандартов дипломатического этикета".

"Это был обычный подарок, не кресло и не трон. Это был гданьский стул, украшенный янтарем, а не янтарный", – добавил он.

Лешкевич долго уклонялся от прямого ответа на вопрос о стоимости подарка, говоря, что она "не является тайной" и "мы сможем назвать эту сумму, если, конечно, вы официально об этом спросите".

Под давлением ведущего он признал, что стоимость такого подарка, вероятно, превысила 10 тысяч злотых (более $2400), ведь "янтарь тоже, в конце концов, стоит немало".

В администрации Навроцкого говорили, что польский президент намерен передать Трампу два подарка ко дню его рождения.

Первый из подарков – переданная "от имени польского народа" мраморная доска, которую должны разместить на запланированной в Вашингтоне триумфальной арке, посвящённой 250-летию основания США.

Второй подарок для Трампа для людей за пределами узкого круга посвящённых долгое время оставался тайной.

Однако впоследствии журналисты выяснили, что это было роскошно украшенное кресло с инкрустациями из янтаря. Его изготовил мастер Луцян Мирта, который ранее уже сотрудничал с канцелярией президента во времена Анджея Дуды.

Стоит отметить, что сам Трамп недавно прокомментировал недовольство премьер-министра Польши Дональда Туска его словами о дружбе с правителем РФ Владимиром Путиным, перепутав Туска с польским президентом.