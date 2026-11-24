Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж заявил, что может обратиться к Марин Ле Пен, лидеру ультраправого "Национального объединения" и потенциальному следующему президенту Франции, чтобы заблокировать возможное возвращение Великобритании в Европейский Союз.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Лидер Reform UK заявил, что изучает положение, согласно которому Франция должна провести референдум о приеме новых стран в ЕС, после того как премьер-министр Великобритании Энди Бернем начал широкое обсуждение вопроса о сближении с Евросоюзом, не исключая возможности добиваться возвращения страны в блок.

В 2005 и 2008 годах Франция приняла конституционные реформы, согласно которым президент должен проводить референдум о приеме любой страны в ЕС – за исключением случаев, когда обе палаты парламента одобряют присоединение большинством в три пятых голосов.

Фарадж предположил, что Ле Пен, лидирующая в опросах накануне президентских выборов в апреле следующего года, будет "почти такой же скептичной", как и он, в вопросах расширения ЕС.

"Хотя это несколько запутанно, всё же существует довольно большая вероятность того, что по поводу нашего вступления в Европейский Союз… французы проведут референдум и будут иметь право вето", – утверждал он на пресс-конференции, добавив, что всё будет зависеть от нового президента и премьера Франции.

"Если это будут нынешние фавориты букмекеров – Жордан Барделла и Марин Ле Пен, – я не вижу, чтобы они единодушно поддержали расширение европейского проекта, к которому они относятся почти так же скептически, как и я", – добавил политик.

На вопрос Politico, мог бы он попытаться убедить Францию под руководством Ле Пен заблокировать возвращение Великобритании в ЕС, Фарадж в шутку ответил: "Вы намекаете, что я вмешивался бы во внешнюю политику? Вполне возможно, да".

Глава британского правительства Энди Бернем публично признал, что его взгляды на налаживание более тесных связей с ЕС могут измениться, если ультраправые силы получат больше власти в Европе.

"Европа может вновь измениться в течение следующего года или 18 месяцев, и нам, конечно, придётся следить за тем, как будет меняться жизнь", – заявил Бернем депутатам в понедельник.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем также заявил, что вновь присоединиться к Европейскому Союзу без предварительного референдума было бы "немыслимо".

Напомним, Европейский Союз и Великобритания согласовали план действий по борьбе с нелегальной миграцией, совместные экономические и оборонные инициативы, а также участие британской молодежи в программе Erasmus+ на саммите 20 ноября в Брюсселе.

Подробнее об этом читайте в статье В Европу без спешки. Что решил саммит Британия–ЕС и почему речь не идет о возвращении.