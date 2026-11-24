Лидер ультраправого Альянса за объединение румын (AUR) Джордже Симион заявил, что его вызывают в Генеральную прокуратуру в качестве подозреваемого; это произошло после того, как он обнародовал "отчет" о президентских выборах в стране 2024 года, признанных недействительными.

Об этом политик сообщил в соцсетях, передает "Европейская правда".

Симиону предписали явиться в Генпрокуратуру в четверг в качестве подозреваемого. Он не уточнил, к какому делу относится вызов.

"Недемократическая реакция режима Никушора Дана/PSD (Социал-демократическая партия. – Ред.): меня вызывают в четверг в 11:00 в качестве "подозреваемого" в Генеральную прокуратуру! Мы не предаем, мы не сдаемся!" – написал лидер ультраправых.

Это сообщение появилось после того, как накануне Симион представил отчет AUR об отмене президентских выборов 2024 года под названием "Как было отменено голосование 9,4 миллиона граждан". Документ, подготовленный депутатом Лаурой Герасим, насчитывает 432 страницы и анализирует обстоятельства отмены выборов, решения властей и ответственность вовлеченных институтов.

Представители AUR утверждают, что отчет должен привести к разъяснениям и ответам со стороны государственных учреждений.

Администрация президента Румынии Никушора Дана сообщила, что отчет партии об отмене президентских выборов не содержит новых аргументов в юридической дискуссии.

Там пояснили, что Конституционный суд отменил выборы по трем причинам: "существенное преимущество" одного из кандидатов в виде онлайн-освещения благодаря "непрозрачному" использованию цифровых технологий, немаркированная предвыборная реклама и "грубое нарушение" закона о финансировании избирательных кампаний.

Президентская администрация признает, что на момент принятия решения доказательства, на которые опирался суд, были неполными, поскольку "не было достаточно времени для полной проверки". В то же время там отметили: дальнейшие проверки "доказали, что обоснования, на основе которых суд вынес решение, являются обоснованными".

Напомним, в ноябре 2024 года в Румынии состоялся первый тур президентских выборов, где сенсационную победу одержал антизападный Келин Джорджеску.

6 декабря Конституционный суд Румынии беспрецедентно аннулировал результаты первого тура голосования и постановил, что весь избирательный процесс должен начаться заново. Поводом послужили документы, рассекреченные Высшим советом национальной обороны, согласно которым кампания пророссийского кандидата Келина Джорджеску была результатом организованной манипуляции из-за рубежа. Впоследствии Джорджеску не допустили к участию в выборах.

На президентских выборах в мае 2025 года победу одержал проевропейский мэр Бухареста Никушор Дан.